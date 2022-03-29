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Происшествия
29 марта 2022  10:48
Полина Шевчук

Полицейские поймали казанца, который расплатился фальшивками из даркнета на рынке

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Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Казани и столичного метрополитена задержали мужчину, который расплачивался фальшивыми банкнотами.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, 26-летний мужчина приобрел 15 пятитысячных поддельных купюр через даркнет. Позднее казанец расплатился четырьмя фальшивками на одном из городских рынков.

Купюры были изъяты сотрудниками полиции. По результатам экспертизы, данные купюры изготовлены не на предприятии АО ГОЗНАК и являются фальшивыми.

При досмотре у задержанного были изъяты еще 11 купюр. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Теперь мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы. 


 

#фальшивые банкноты #МВД по РТ
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