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Полицейские поймали казанца, который на глазах сотрудников украл из офиса ноутбук
В начале марта в полицию обратилась сотрудница одного из офисов, который находится в Кировском районе Казани. Она рассказала, что в середине рабочего дня в помещение зашел юноша в маске и темных очках и, схватив со стола ноутбук, скрылся.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, личность злоумышленника удалось уставить, а после задержать молодого человека. Им оказался безработный 23-летний местный житель.
Украденный ноутбук изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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