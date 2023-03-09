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Руc Тат
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Происшествия 9 марта 2023 10:22

Полицейские поймали казанца, который на глазах сотрудников украл из офиса ноутбук

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В начале марта в полицию обратилась сотрудница одного из офисов, который находится в Кировском районе Казани. Она рассказала, что в середине рабочего дня в помещение зашел юноша в маске и темных очках и, схватив со стола ноутбук, скрылся.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, личность злоумышленника удалось уставить, а после задержать молодого человека. Им оказался безработный 23-летний местный житель.

Украденный ноутбук изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

#грабеж #умвд рф по казани
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