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Происшествия
28 сентября 2022  09:52
Павел Климчак

Полицейские поймали казанца, который крал сыры из продуктовых магазинов

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В понедельник, 26 сентября, сотрудники полиции задержали 39-летнего казанца, который подозревается в серии краж из продуктовых супермаркетов.

Полицейские установили, что с ноября 2021 году по июль 2022 мужчина девять раз наведывался в городские магазины и крал еду, в частности сыры. Общий ущерб торговым сетям составил около 50 тысяч рублей.

Задержанный сознался в содеянном, его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Устанавливаются аналогичные возможные преступления задержанного, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#кража
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