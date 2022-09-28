Полицейские поймали казанца, который крал сыры из продуктовых магазинов

В понедельник, 26 сентября, сотрудники полиции задержали 39-летнего казанца, который подозревается в серии краж из продуктовых супермаркетов.

Полицейские установили, что с ноября 2021 году по июль 2022 мужчина девять раз наведывался в городские магазины и крал еду, в частности сыры. Общий ущерб торговым сетям составил около 50 тысяч рублей.

Задержанный сознался в содеянном, его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Устанавливаются аналогичные возможные преступления задержанного, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.