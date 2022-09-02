Полицейские поймали двоих юношей из Казани, обманувших москвича на миллион рублей

В Москве в отдел полиции обратился мужчина. Он сообщил, что стал жертвой телефонных аферистов, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Пострадавший рассказал, что ему поступил звонок от якобы сотрудников безопасности банка. Они сказали, что сбережения москвича под угрозой и нужно их перевести на резервный счет. Мужчина так и сделал – перечислил на указанные реквизиты 1 млн 5 тыс. рублей. Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.

Стражи порядка установили, что звонки поступали из Казани. Аферистов задержали. Ими оказались двое местных жителей 21 и 22 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».