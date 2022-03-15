Полицейские поймали двоих казанцев, которые украли из ночного магазина деньги и выпивку

Сообщение о грабеже в одном из магазинов по улице Нурсултана Назарбаева поступило в отдел полиции «Горки» в ночь с 13 на 14 марта, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

На месте полицейские выяснили, что ночью в магазин зашли двое мужчин 30 и 27 лет. Младший из приятелей остался сторожить на входе в маркет, а второй зашел в торговый зал. Он стал угрожать продавцу и требовать деньги. Забрав из кассы 18 тысяч рублей, злоумышленник отправился за алкоголем. В полки он прихватил спиртное, общей стоимостью 2 тысячи рублей.

На выходе грабителей попытался задержать посетитель магазина. В итоге один из мужчин был задержан клиентом маркета, а второго поймали полицейские возле одного из домов по улице Ботаническая.

Обоих казанцев доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». На время следствия оба задержанных будут находиться под стражей.

