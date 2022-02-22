Полицейские поймали челнинца, который вез из Казани крупную партию мефедрона для продажи

Сотрудникам наркоконтроля Челнов поступила информацию о том, что один из местных жителей организовал интернет-магазин по продаже «синтетики». Сведения подтвердились и полицейские остановили машину 37-летнего подозреваемого, когда тот ехал из Казани в Челны.

Во время осмотра авто стражи порядка нашли 15 свертков с мефедроном общей массой 1,2 килограмма. В квартире челнинца нашли еще почти 250 граммов этого наркотика.

Задержанный рассказал, что решил организовать на одной из интернет-площадок магазин по продаже наркотиков. Продавать «синтетику» он планировал через закладки. Возбуждено уголовное дело по статье за покушение на сбыт наркотиков, мужчина находится под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.