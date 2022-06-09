Полицейские подарили подарки малышам из подшефного детского дома в Чистополе

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из Управления организации охраны общественного порядка МВД по РТ устроили настоящий праздник для детей из подшефного детского дома в Чистополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.



Фото: © МВД по РТ

Полицейские подарили трем именинникам мобильники и самокат. Других ребят стражи порядка также не оставили без сюрпризов – они привезли детям спортивные товары, книги, сладости и канцелярские наборы.

Фото: © МВД по РТ

Сотрудники МВД пообщались с воспитанниками и педагогами, а также посмотрели, в каких условиях они живут.

Сейчас в детдоме находятся 29 детей, младшим из которых четыре года.