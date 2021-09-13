Полицейские по видеозаписям выясняют, кто бросил в казанском парке страйкбольную гранату

Накануне в отдел полиции «Ямашевский» поступило сообщение от очевидца. Он рассказал, что около восьми вечера на улице Абсалямова в районе бульвара «Белые цветы» услышал громкий хлопок. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

Прибывшие по вызову правоохранители осмотрели место происшествия, откуда изъяли предмет, похожий на гранату. Было установлено, что это страйкбольная граната.

Сейчас полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных свидетелей. Проводится проверка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на бульваре «Белые цветы» в Казани неизвестные взорвали страйкбольную гранату.

