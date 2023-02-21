Полицейские перекрыли канал поставки фальсифицированного алкоголя в Нижнекамск

В Нижнекамске сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выяснили, что из соседнего региона налажен канал поставки в Татарстан фальсифицированной алкогольной продукции.

Как стало известно «Татар-информу», оперативники установили, что продавали «паленый» алкоголь из одного из гаражей в Нижнекамске. Из помещения было изъято 1160 литров продукции. Также во время обыска из микроавтобуса изъяли еще 1900 литров. Стоит отметить, что жидкость хранилась в баллонах и канистрах.

Образцы спиртосодержащей продукции планируется направить на экспертизу.