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Полицейские перекрыли канал поставки фальсифицированного алкоголя в Нижнекамск
В Нижнекамске сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выяснили, что из соседнего региона налажен канал поставки в Татарстан фальсифицированной алкогольной продукции.
Как стало известно «Татар-информу», оперативники установили, что продавали «паленый» алкоголь из одного из гаражей в Нижнекамске. Из помещения было изъято 1160 литров продукции. Также во время обыска из микроавтобуса изъяли еще 1900 литров. Стоит отметить, что жидкость хранилась в баллонах и канистрах.
Образцы спиртосодержащей продукции планируется направить на экспертизу.
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