Полицейские перекрыли 36 каналов поставки наркотиков в Татарстан с начала года

За 6 месяцев 2022 года в Татарстане было перекрыто 36 каналов транспортировки наркотиков. Это на 9 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин на расширенном заседании коллегии МВД по РТ.

Крупная партия наркотиков была обнаружена полицейскими в начале апреля в Набережных Челнах. На посту был остановлен автомобиль Infiniti, в котором находились двое безработных жителей Санкт-Петербурга. Во время досмотра в машине были найдены 20 кг мефедрона.

