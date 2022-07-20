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Происшествия
20 июля 2022  14:03
Полина Шевчук

Полицейские перекрыли 36 каналов поставки наркотиков в Татарстан с начала года

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За 6 месяцев 2022 года в Татарстане было перекрыто 36 каналов транспортировки наркотиков. Это на 9 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин на расширенном заседании коллегии МВД по РТ.

Крупная партия наркотиков была обнаружена полицейскими в начале апреля в Набережных Челнах. На посту был остановлен автомобиль Infiniti, в котором находились двое безработных жителей Санкт-Петербурга. Во время досмотра в машине были найдены 20 кг мефедрона.
 

 

 

#наркотики #МВД по РТ
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