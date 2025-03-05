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Происшествия 5 марта 2025 18:08

Полицейские организовали проверку после драки школьниц в одном из дворов Казани

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Сегодня в Ново-Савиновском районе Казани между двумя школьницами произошел конфликт.

«Между двумя учащимися одного из учебных заведений Казани во дворе дома на улице Голубятникова возник конфликт, переросший в потасовку. После этого нападавшая девочка скрылась с места», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

В результате потасовки пострадала 15-летняя девочка.

Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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