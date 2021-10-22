Полицейские провели классный час для школьников Казани по теме кибермошенничества

Полицейские организовали классный час для учеников 10-11 классов, который был посвящен теме кибермошенничества. Школьникам рассказали о том, какие уловки применяют современные мошенники, и как на них не попасться. Вместе с УМВД России по Казани мероприятие провело Отделение Нацбанка по Татарстану Волго-Вятского ГУ Банка России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

«По оценкам Банка России, больше 60% несанкционированных операций приходится на "социальную инженерию". Для злоумышленника человек – объект управления. Мошенник добивается своего, нажимая на нужные "кнопки", и люди раскрывают конфиденциальную информацию, переводят средства на некий счет. Злоумышленники играют на страхе, любопытстве и желании разбогатеть», – рассказал ученикам управляющий Отделением Нацбанка Марат Шарифуллин.

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

Кроме того, начальник УМВД России по Казани отметил, что в последнее время участились случаи телефонного мошенничества: аферисты представляются сотрудниками банка и сообщают о том, что с вашей карты якобы сняли деньги или оформили кредит. Из-за таких звонков казанцы еженедельно переводят мошенникам около 15 млн рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

Чтобы избежать этого, ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные счета и перепроверяйте любую информацию, поступающую от незнакомцев и сомнительных лиц. Если вы стали жертвой аферистов – сразу сообщите по телефонам 02 или 112.