Полицейские объяснили, чье тело найдено и что за мужчину с автоматом видели в Нагорном

В чатах жителей казанского поселка Нагорный сегодня появилась информация о мужчине, который шел в неизвестном направлении с оружием в руках, а также о теле, которое обнаружили в лесу. Люди выдвигали самые невероятные версии случившегося.

В пресс-службе УМВД России по Казани «Татар-информу» объяснили, что тело мужчины действительно было обнаружено в лесополосе. Он еще 2 мая ушел из дома и пропал. Мужчине было 48 лет, он, по словам заявивших о его исчезновении родственников, злоупотреблял спиртным. Полицейские приехали на место, осмотрели тело – никаких признаков того, что человек умер насильственной смертью, нет.

Что касается человека с оружием, то, как объяснили в УМВД Казани, его сегодня уже останавливали сотрудники правоохранительных органов – автомат в его руках оказался игрушечным.

«Никаких поводов для беспокойства у жителей поселка Нагорный, нет», – подчеркнули в полиции.