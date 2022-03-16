news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
16 марта 2022  15:35
Полина Шевчук

Полицейские обнаружили в подпольном казино в Челнах 13 компьютеров и деньги

news_top_970_100

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам выяснили, что в одном из нежилых помещений города было организовано проведение азартных игр.

По данным пресс-службы МВД по РТ,  во время обыска из подпольного казино полицейские изъяли 13 системных блоков, мобильники, Wi-fi роутер,  видеорегистратор и деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Теперь организаторам казино может грозить до 4 лет лишения свободы.

 

 

#казино #виртуальное казино #МВД по РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное