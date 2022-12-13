Полицейские обнаружили у татарстанца около 2,6 тысяч литров самодельного алкоголя

Сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Альметьевскому району вместе с оперативниками регионального УФСБ и Госалкогольинспекции установили, что 38-летний житель Татарстана незаконно продает спиртное, изготовленное с добавлением красителей и ароматизаторов.

Стражи порядка обнаружили на арендованном складе татарстанца около 2600 литров алкоголя, из них более 2300 литров – спиртосодержащяя продукция, а остальное – этиловый спирт. Также в помещении нашли две бражные и две ректификационные колонны, а также два баллона с углекислотой и множество вкусовых добавок, красителей и лимонную кислоту.

Как показала экспертиза, этот алкоголь не соотвествует ГОСТу по органолептическим и физико-химическим показателям. Общая стоимость спиртного превысила 280 тысяч рублей. Как установили полицейские, мужчина делал алкоголь в своем цехе, после чего продавал его местным предпринимателям.

На него возбудили уголовное дело за незаконное изготовление и продажу этилового спирта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.