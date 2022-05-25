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Происшествия
25 мая 2022  12:04
Павел Климчак

Полицейские обнаружили на складе в Казани более 7 тысяч литров нелегального алкоголя

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Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Казани приостановили работу двух предпринимателей, которые продавали кустарный алкоголь в виде пивного напитка. Как установили полицейские, спиртное они хранили на складах в столице республики.

 

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Во время осмотра двух складов сотрудники полиции нашли более семи тысяч литров кустарного алкоголя. Образцы направили на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

#нелегальный алкоголь
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