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Полицейские нашли вора, укравшего рюкзак, по камерам на ж/д станции в Казани
Казани полицейские на ж/д станции нашли вора по камерам видеонаблюдения.
37-летний житель Казани обратился к полицейским с просьбой помочь найти украденный рюкзак.
Как объяснили в транспортной полиции, мужчина рассказал, что оставил на некоторое время без присмотра свой рюкзак на остановочной платформе станции Компрессорный.
В рюкзаке находились портативное зарядное устройство, ключи, банковская карта, другие вещи.
Мужчина, обнаружив пропажу, заблокировал банковскую карту.
Полицейские по камерам отследили, что рюкзак украл 47-летний житель города Арска.
Оказалось, что мужчина воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает и украл рюкзак.
Ущерб владелец рюкзака оценил в 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Максимальное наказание по ней - до пяти лет колонии.
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