Полицейские нашли вора, укравшего рюкзак, по камерам на ж/д станции в Казани

Казани полицейские на ж/д станции нашли вора по камерам видеонаблюдения.

37-летний житель Казани обратился к полицейским с просьбой помочь найти украденный рюкзак.

Как объяснили в транспортной полиции, мужчина рассказал, что оставил на некоторое время без присмотра свой рюкзак на остановочной платформе станции Компрессорный.

В рюкзаке находились портативное зарядное устройство, ключи, банковская карта, другие вещи.

Мужчина, обнаружив пропажу, заблокировал банковскую карту.

Полицейские по камерам отследили, что рюкзак украл 47-летний житель города Арска.

Оказалось, что мужчина воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает и украл рюкзак.

Ущерб владелец рюкзака оценил в 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Максимальное наказание по ней - до пяти лет колонии.