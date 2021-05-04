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Ру Тат
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4 мая 2021  16:12
Павел Климчак

Полицейские нашли в тайнике на заброшенной гусиной ферме в РТ пистолеты, ружье и патроны

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В поселке Карповка Пестречинского района республики полицейские нашли на территории заброшенной гусиной фермы огнестрельное оружие и боеприпасы к ним, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

В тайнике, закопанном в земле, оперативники нашли три пистолета, охотничье ружье, боеприпасы к ним, а также дымовые учебные гранаты. Все изъятое было отправлено на экспертизу.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД по РТ напоминает, что добровольная сдача оружия и других предметов, запрещенных к свободному обороту, освобождает от уголовной ответственности.

оружие гранаты тайник с оружием
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