Полицейские нашли в тайнике на заброшенной гусиной ферме в РТ пистолеты, ружье и патроны

В поселке Карповка Пестречинского района республики полицейские нашли на территории заброшенной гусиной фермы огнестрельное оружие и боеприпасы к ним, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

В тайнике, закопанном в земле, оперативники нашли три пистолета, охотничье ружье, боеприпасы к ним, а также дымовые учебные гранаты. Все изъятое было отправлено на экспертизу.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД по РТ напоминает, что добровольная сдача оружия и других предметов, запрещенных к свободному обороту, освобождает от уголовной ответственности.