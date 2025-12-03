Полицейские нашли в машине челнинки больше 50 тыс. пачек контрафактных сигарет

В Набережных Челнах правоохранительные органы нашли у местной жительницы свыше 53 тысяч пачек сигарет без маркировки. Общая рыночная стоимость товара превысила 8,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Выяснилось, что челнинка вместе с сообщниками незаконно приобретала и хранила сигареты для их дальнейшей продажи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт табачной продукции без маркировки, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Ход и производство предварительного расследования – на контроле прокуратуры.