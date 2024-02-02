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Происшествия 2 февраля 2024 12:00

Полицейские нашли у девушки из Казани почти полкилограмма амфетамина

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В Лаишевском районе у деревни Вороновка задержали 26-летнюю жительницу Казани с крупной партией наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

В сумке у девушки был обнаружен сверток с порошком. Экспертиза показала, что это 428 граммов амфетамина.

Она призналась, что работает курьером в интернет-магазине. Сверток забрала в городе Дмитровка в Московской области, привезла его в Татарстан и намеревалась оставить по указанным координатам в Лаишевском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

#синтетические наркотики
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