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Полицейские нашли у девушки из Казани почти полкилограмма амфетамина
В Лаишевском районе у деревни Вороновка задержали 26-летнюю жительницу Казани с крупной партией наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
В сумке у девушки был обнаружен сверток с порошком. Экспертиза показала, что это 428 граммов амфетамина.
Она призналась, что работает курьером в интернет-магазине. Сверток забрала в городе Дмитровка в Московской области, привезла его в Татарстан и намеревалась оставить по указанным координатам в Лаишевском районе.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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