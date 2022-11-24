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Ру Тат
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Происшествия
24 ноября 2022  10:20
Полина Шевчук

Полицейские нашли подростков, которые в Казани засыпали снегом Вечный огонь

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В полицию поступило сообщение, в парке Горького подростки засыпали снегом Вечный огонь, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как удалось установить полицейским, инцидент произошел 2 ноября. Двое подростков, гуляя в парке, решили проверить, можно ли потушить Вечный огонь. Один из мальчиков кинул в топку снег. Из-за этого пламя погасло.

Полицейские выяснили личности подростков, связались с их родителями и доставили их в отдел полиции.

С детьми, в присутствии родителей, была проведена профилактическая беседа.
 

#умвд рф по казани
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