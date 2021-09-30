Полицейские нашли полторы тысячи коробок спиртосодержащей жидкости на складе в Челнах

Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Челнам установили, что на склад одной из оптовых баз города была незаконно разгружена спиртосодержащая продукция. На территории самого склада оперативники обнаружили около полутора тысяч коробок с фанфуриками, общий объем которых составил почти восемь тысяч литров.

Как стало известно ИА «Татар-информ», спиртосодержащая жидкость принадлежит директору одной огранизации, который и организовал ее незаконное хранение. Таким образом, он нарушил закон об ограничении условий и мест продажи спиртосодержащей продукции. Стражи порядка изъяли все найденное и в скором времени отправят жидкость на экспертизу.