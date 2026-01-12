Полицейские нашли мужчину, стрелявшего из пистолета по машинам в Казани на Гареева

Полицейские нашли мужчину, стрелявшего из пистолета по машинам в Казани на парковке на улице Гареева. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Накануне в соцсетях выкладывали видео, на котором снято, как некий мужчина стреляет по колесам автомобилей из пистолета. Очевидцы сообщили в полицию, стрелка оперативно задержали.

Стрелявшим оказался житель Казани 1991 года рождения, который, как установили полицейские, использовал не пистолет, а аэрозольное устройство. На мужчину был составлен административный протокол.