news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 января 2026 11:57

Полицейские нашли мужчину, стрелявшего из пистолета по машинам в Казани на Гареева

Читайте нас в
Телеграм

Полицейские нашли мужчину, стрелявшего из пистолета по машинам в Казани на парковке на улице Гареева. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Накануне в соцсетях выкладывали видео, на котором снято, как некий мужчина стреляет по колесам автомобилей из пистолета. Очевидцы сообщили в полицию, стрелка оперативно задержали.

Стрелявшим оказался житель Казани 1991 года рождения, который, как установили полицейские, использовал не пистолет, а аэрозольное устройство. На мужчину был составлен административный протокол.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

11 января 2026
Кто в Татарстане может получить бесплатные лекарства

Кто в Татарстане может получить бесплатные лекарства

11 января 2026