Полицейские нашли мужчину, разбившего окна в школе, аптеке и магазине под Казанью

Полиция нашла мужчину, разбившего окна в школе, аптеке и спортивном комплексе под Казанью.

Ранее в соцсетях сообщали, что в поселке Габишево неизвестный мужчина ночью разбивал окна и двери зданий поселка, в том числе и магазинов и школы. На следующий день магазины не открылись, а директор школы написала заявление в полицию.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, 44-летнего мужчину нашли и задержали. Как стало известно агентству, он страдает проблемами психики, его отправили в специализированную клинику.