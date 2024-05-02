Полицейские нашли мужчину, который бросался в Казани на прохожих с ножом

В социальных сетях появилось видео, записанное на камеру домофона, на котором видно, как мужчина с ножом кидается на прохожих.

Сперва он едва не накинулся на пожилую женщину, которая выходила из подъезда, а после начал колотить по машине.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, инцидент случился в одном из дворов по улице Вишневского. Очевидцы вызвали полицию и правоохранители прибыли на место.

Как выяснилось, никто не пострадал. Личность мужчины была установлена.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.