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Полицейские нашли мужчину, который бросался в Казани на прохожих с ножом
В социальных сетях появилось видео, записанное на камеру домофона, на котором видно, как мужчина с ножом кидается на прохожих.
Сперва он едва не накинулся на пожилую женщину, которая выходила из подъезда, а после начал колотить по машине.
Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, инцидент случился в одном из дворов по улице Вишневского. Очевидцы вызвали полицию и правоохранители прибыли на место.
Как выяснилось, никто не пострадал. Личность мужчины была установлена.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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