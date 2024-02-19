Полицейские нашли иномарку, угнанную накануне с территории ЖК «Весна» в Казани

Накануне в социальных сетях появилась информация, что на улице Азата Аббасова угнали Chevrolet Lacetti. Сообщалось, что злоумышленник похитил автомобиль, когда хозяйка оставила его прогреваться.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, транспортное средство полицейским удалось обнаружить спустя пять часов, машина находилась на Лаврентьева.

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В настоящее время сотрудники полиции изучают видеозаписи и устанавливают всю картину произошедшего. По данному по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.