Полицейские напомнили жителям Казани, куда сообщать о торговле наркотиками

С 18 по 29 октября в республике проходит второй этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», цель которой – привлечь татарстанцев к участию в противодействии наркоторговле. Во время акции полицейские собирают и проверяют значимую информацию, а также оказывается помощь по вопросам лечения наркозависимых людей.

Отдел по контролю с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Казани просит сообщать о фактах торговли наркотиками в территориальные органы внутренних дел, либо в дежурную часть МВД по РТ.

Также информацию можно передать по круглосуточным телефонам 02, 112 или по телефону доверия МВД по РТ 291-20-02.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что полицейские нашли в авто у девушки из Казани полкилограмма мефедрона. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков».