Полицейские напомнили жителям Казани, как не стать жертвой мошенников

Накануне казанские полицейские посетили станцию скорой медпомощи Казани, где рассказали медперсоналу о новых схемах мошенничеств, а также напомнили, как не стать жертвой аферистов.

Фото: УМВД России по Казани

Всем сотрудникам раздали памятки с информацией о том, как не попасться на уловку злоумышленников.

Фото: УМВД России по Казани

Методы краж денег с банковских карт с каждым годом становятся все изощреннее. Если вам позвонили с незнакомого телефона – сохраняйте спокойствие и ни в коем случае не сообщайте свои личные или банковские данные.

Фото: УМВД России по Казани

Если незнакомец по телефону спрашивает у вас данные карты или секретный код из СМС – сразу кладите трубку. Об этом напомнили в пресс-службе УМВД России по Казани.