news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
26 сентября 2022  08:57
Павел Климчак

Полицейские напомнили жителям Казани, как не стать жертвой мошенников

news_top_970_100

Накануне казанские полицейские посетили станцию скорой медпомощи Казани, где рассказали медперсоналу о новых схемах мошенничеств, а также напомнили, как не стать жертвой аферистов.

Фото: УМВД России по Казани

Всем сотрудникам раздали памятки с информацией о том, как не попасться на уловку злоумышленников.

Фото: УМВД России по Казани

Методы краж денег с банковских карт с каждым годом становятся все изощреннее. Если вам позвонили с незнакомого телефона – сохраняйте спокойствие и ни в коем случае не сообщайте свои личные или банковские данные.

Фото: УМВД России по Казани

Если незнакомец по телефону спрашивает у вас данные карты или секретный код из СМС – сразу кладите трубку. Об этом напомнили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#Мошенничество
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100