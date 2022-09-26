Полицейские напомнили жителям Казани, как не стать жертвой мошенников
Накануне казанские полицейские посетили станцию скорой медпомощи Казани, где рассказали медперсоналу о новых схемах мошенничеств, а также напомнили, как не стать жертвой аферистов.
Всем сотрудникам раздали памятки с информацией о том, как не попасться на уловку злоумышленников.
Методы краж денег с банковских карт с каждым годом становятся все изощреннее. Если вам позвонили с незнакомого телефона – сохраняйте спокойствие и ни в коем случае не сообщайте свои личные или банковские данные.
Если незнакомец по телефону спрашивает у вас данные карты или секретный код из СМС – сразу кладите трубку. Об этом напомнили в пресс-службе УМВД России по Казани.