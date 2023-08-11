Полицейские накрыли подпольное казино в Ново-Савиновском районе Казани

В Ново-Савиновском районе Казани правоохранители пресекли деятельность подпольного казино, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в нежилом помещении на улице Ямашева было организовано проведение азартных игр. Из подпольного казино правоохранители изъяли 15 системных блоков, 15 мониторов, смартфоны и черновые записи.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить людей причастных к организации незаконной деятельности игрового салона.