Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полицейские накрыли подпольное казино в Ново-Савиновском районе Казани
В Ново-Савиновском районе Казани правоохранители пресекли деятельность подпольного казино, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в нежилом помещении на улице Ямашева было организовано проведение азартных игр. Из подпольного казино правоохранители изъяли 15 системных блоков, 15 мониторов, смартфоны и черновые записи.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить людей причастных к организации незаконной деятельности игрового салона.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа