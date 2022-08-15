Полицейские накрыли нарколабораторию в РТ, в которой нашли более 120 кг «синтетики»

С начала года сотрудники ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ вместе с коллегами из МВД по РТ ликвидировали сеть нарколабораторий на территории нескольких регионов страны.

Так, первую такую лабораторию полицейские накрыли в Рыбно-Слободском районе в феврале этого года. Из нее у двух жителей Казани изъяли более 120 килограммов синтетического наркотика. В дальнейшем казанцы планировали продавать «синтетику» на территории республики.

Вслед за этим в Московской области полицейские из Татарстана задержали двоих организаторов еще одной нарколаборатории. Здесь оперативники обнаружили более 21 килограмма мефедрона.

Аналогичную нарколабораторию сотрудники ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ совместно с коллегами из Татарстана ликвидировали в Нижегородской области. Двое молодых людей производили «синтетику» в арендованном частном доме.

Объявление о подобной «подработке» юноши нашли в одном из мессенджеров. Они арендовали дом, закупили нужное оборудование и химические реактивы, после чего забирали необходимые наркотики из закладок и готовили психотропные вещества. Всего в доме нашли три кило мефедрона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на производство наркотиков». Подозреваемых заключили под стражу. Обоим грозит пожизненный срок, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.