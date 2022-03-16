Полицейские накрыли нарколабораторию со 120 кг мефедрона, организованную двумя казанцами

В ноябре прошлого года в лесополосе недалеко от трассы в Рыбно-Слободском районе РТ полицейские нашли закладку с мефедроном общей массой около 10 килограммов. Оперативники пришли к выводу, что в этом районе действует наркогруппировка.

Спустя несколько месяцев удалось задержать жителя Чебоксар, при котором обнаружили около 800 граммов наркотиков. Он рассказал, что забрал их из еще одного тайника по указанию оператора интернет-магазина. После этого он должен был расфасовать наркотики и разложить их по тайникам в Чебоксарах.

Сотрудники полиции установили, что к изготовлению наркотиков могут быть причастны двое жителей Казани, а сама лаборатория находится в Ульяновской области, в частном доме одного из казанцев.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ вместе с отрядом спецназначения «Гром» задержали подозреваемых казанцев. Во время обыска в доме нашли свертки с мефедроном общей массой более 24 килограммов, а также более ста канистр с наркотиками общей массой свыше 84 килограммов.

«Задержанные пояснили, что работали в магазине, размещенном в теневом сегменте сети Интернет. В их обязанности входило изготовление и сбыт бесконтактным способом крупнооптовых партий наркотических средств на территории республик Татарстан и Чувашия, а также Ульяновской области», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На задержанных возбудили уголовные дела за покушение на производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас они находятся под стражей. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, как сообщили в пресс-службе МВД по РТ.