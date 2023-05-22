Полицейские накрыли лжеюристов, которые кинули жителей Татарстана почти на 3 млн

Более 2,7 млн рублей потеряли жители Татарстана, которые обратились за помощью к лжеюристам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».

Соотрудникам полиции удалось установить, что злоумышленники создавали юридические фирмы, от лица которых заключали договоры на оказание услуг. При этом свои обязательства они не исполняли. Таким образом люди, которые обратились за юридической помощью, теряли свои денежные средства.

Жертвами мошенников стали около 75 жителей Татарстана. По предварительным данным, сумма ущерба составила более 2,7 млн рублей.

При проведении специальных мероприятий, экономическим полицейским удалось задержать 7 человек. Ими оказались жители Ленинградской и Ростовской областей. Правоохранители провели обыски и изъяли свыше 1500 договоров на оказание услуг.

В настоящее время четверо подозреваемых находятся под стражей, двое – под подпиской о невыезде, еще одному фигуранту избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о мошенничестве. Следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление соучастников, а также поиск новых пострадавших.