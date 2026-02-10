news_header_top
Происшествия 10 февраля 2026 17:39

Полицейские наградили двоих менеджеров, помешавших мошенникам украсть деньги у казанцев

Начальник Управления МВД России по Казани, полковник полиции Ринат Габитов наградил сотрудников банка и автосалона, помешавших мошенникам украсть деньги казанцев.

Как сообщили «Татар-информу» в полиции Казани, к старшему менеджеру Лейсан Хуснутдиновой, работавшей в банке, обратился желающий снять свой вклад пожилой мужчина. Его сильное волнение и неуверенность обратили на себя внимание Хуснутдиновой. Поговорив с мужчиной, женщина выяснила, что он мог стать жертвой телефонных мошенников. Это позволило спасти 1,2 миллиона рублей из сбережений казанца.

В похожей ситуации сумел сориентироваться сотрудник автосалона Андрей Почанов. Он заметил, что 19-летняя девушка желала как можно быстрее продать машину и была чем-то взволнована. Побеседовав с ней, менеджер узнал, что уже несколько дней мошенники склоняют девушку продать транспортное средство. Почанов отговорил ее от необдуманного поступка и посоветовал обратиться в полицию.

