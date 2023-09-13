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Полицейские начали проверку после того, как казанец избил женщину металлической клюшкой
Сегодня в местных Telegram-каналах появилось сообщение о том, что во дворе ЖК «Салават Купере» мужчина избил женщину металлической клюшкой. По словам очевидцев, это бывший муж женщины, который на протяжении некоторого времени преследовал ее.
Прибывший на место происшествия участковый выяснил, что между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес женщине травмы. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.
«59-летний житель Казани был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали «Татар-информу» сообщили в УМВД России по Казани.
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