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Полицейские начали проверку после нападения бойцовской собаки на ребенка в Татарстане
В Татарстане проводится проверка после нападения бойцовской собаки на 10-летнюю девочку. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Как выяснилось, инцидент произошел еще в конце октября. В поселке Красный Ключ Нижнекамского района бойцовская собака напала на 10-летнюю девочку. Как сообщают в соцсетях, на собаке не было намордника, он набросился на ребенка. С травмой лица ребенка доставили в больницу, где оказали помощь.
После этого отец ребенка обратился с заявлением в полицию.
«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
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