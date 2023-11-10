Полицейские начали проверку после нападения бойцовской собаки на ребенка в Татарстане

В Татарстане проводится проверка после нападения бойцовской собаки на 10-летнюю девочку. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Как выяснилось, инцидент произошел еще в конце октября. В поселке Красный Ключ Нижнекамского района бойцовская собака напала на 10-летнюю девочку. Как сообщают в соцсетях, на собаке не было намордника, он набросился на ребенка. С травмой лица ребенка доставили в больницу, где оказали помощь.

После этого отец ребенка обратился с заявлением в полицию.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.