Полицейские начали проверку после наезда авто на дорожника в Татарстане

В отделение полиции Высокогорского района поступило заявление от жительницы села Куркачи. Она сообщила о повреждении лобового стекла своего автомобиля, утверждая, что это сделал сотрудник дорожной службы, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

При мониторинге социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором видно, как заявительница заезжает на территорию дорожных работ, огороженную лентой. На замечания работников она реагирует агрессивно: кричит, хватает за руки и пытается повалить их на землю. Затем она садится за руль, резко трогается, сбивает одного из работников и уезжает.

Из медицинского учреждения в полицию поступило сообщение о травмах различной степени тяжести у пострадавшего работника. Ему назначено судебно-медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято процессуальное решение в отношении владелицы автомобиля.