news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 декабря 2025 20:50

Полицейские начали проверку после избиения водителя на Сибгата Хакима в Казани

Читайте нас в
Телеграм

На Сибгата Хакима в Казани произошел дорожный конфликт. По словам очевидцев, двое мужчин напали на водителя, который пытался их обогнать, и распылили в его сторону перцовку.

Видео происшествия появилось в социальных сетях и привлекло внимание правоохранительных органов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, в отдел полиции «Ямашевский» с заявлением о побоях обратился мужчина. По информации ведомства, в Ново-Савиновском районе произошел дорожный конфликт, переросший в потасовку. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.

#Дорожный конфликт #УМВД России по г.Казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

11 декабря 2025
«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

12 декабря 2025