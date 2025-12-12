Полицейские начали проверку после избиения водителя на Сибгата Хакима в Казани

На Сибгата Хакима в Казани произошел дорожный конфликт. По словам очевидцев, двое мужчин напали на водителя, который пытался их обогнать, и распылили в его сторону перцовку.

Видео происшествия появилось в социальных сетях и привлекло внимание правоохранительных органов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, в отдел полиции «Ямашевский» с заявлением о побоях обратился мужчина. По информации ведомства, в Ново-Савиновском районе произошел дорожный конфликт, переросший в потасовку. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.