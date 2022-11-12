Полицейские начали проверку после информации об издевательствах над собакой в Казани

Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию, что в Казани собаку держут взаперти и не кормят, сообщили «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Заявления по факту жестокого отношения с животным в полицию не поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на улице Чехова в Казани мужчина запер собаку между гаражей и не кормит ее.