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Ру Тат
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Происшествия
12 ноября 2022  19:34
Полина Шевчук

Полицейские начали проверку после информации об издевательствах над собакой в Казани

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Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию, что в Казани собаку держут взаперти и не кормят, сообщили «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Заявления по факту жестокого отношения с животным в полицию не поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на улице Чехова в Казани мужчина запер собаку между гаражей и не кормит ее.

#Жестокое обращение с животными #умвд рф по казани
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