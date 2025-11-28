Полицейские начали проверку после дорожного конфликта с фейерверками в Казани

В Казани на проспекте Победы накануне произошел дорожный конфликт. По словам очевидцев, водитель запустил фейерверк в окно другого автомобиля, после чего устроил погоню и столкнулся с попутной легковушкой.

Видео происшествия появилось в социальных сетях и привлекло внимание правоохранительных органов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, в ходе мониторинга соцсетей и мессенджеров была выявлена запись, на которой зафиксирован дорожный конфликт в Приволжском районе. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.