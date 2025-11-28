news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 ноября 2025 09:55

Полицейские начали проверку после дорожного конфликта с фейерверками в Казани

Читайте нас в
Телеграм

В Казани на проспекте Победы накануне произошел дорожный конфликт. По словам очевидцев, водитель запустил фейерверк в окно другого автомобиля, после чего устроил погоню и столкнулся с попутной легковушкой.

Видео происшествия появилось в социальных сетях и привлекло внимание правоохранительных органов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, в ходе мониторинга соцсетей и мессенджеров была выявлена запись, на которой зафиксирован дорожный конфликт в Приволжском районе. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.

Фото: скриншот из видео

#Дорожный конфликт #Казань #полиция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

27 ноября 2025
Бюджет Татарстана на 2026 год принят с дефицитом 13,8 млрд рублей

Бюджет Татарстана на 2026 год принят с дефицитом 13,8 млрд рублей

27 ноября 2025