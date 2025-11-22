Полицейские начали поверку после того, как мужчина напал на женщину с ребенком в Челнах

В социальных сетях появилось видео, на котором в одном из дворов в Набережных Челнах мужчина напал на женщину с ребенком. На кадрах слышно, как челнинка кричит о помощи, а мужчина пытается вырвать из ее рук мальчика.

В социальных сетях утверждают, что нападавший — ее бывший сожитель, который регулярно приходит к дому, угрожает семье и пытается проникнуть в квартиру.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, конфликт, по предварительной информации, произошел из-за ребенка.

«Полицейские Набережных Челнов проводит проверку, по результату которой будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.

