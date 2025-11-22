news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 22 ноября 2025 18:00

Полицейские начали поверку после того, как мужчина напал на женщину с ребенком в Челнах

Читайте нас в
Телеграм

В социальных сетях появилось видео, на котором в одном из дворов в Набережных Челнах мужчина напал на женщину с ребенком. На кадрах слышно, как челнинка кричит о помощи, а мужчина пытается вырвать из ее рук мальчика.

В социальных сетях утверждают, что нападавший — ее бывший сожитель, который регулярно приходит к дому, угрожает семье и пытается проникнуть в квартиру.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, конфликт, по предварительной информации, произошел из-за ребенка.

«Полицейские Набережных Челнов проводит проверку, по результату которой будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

21 ноября 2025
ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

21 ноября 2025