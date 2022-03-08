Полицейские на улицах Казани поздравили женщин с 8 марта и вручили им цветы

Сегодня, 8 марта, в Международный женский день сотрудники полиции вышли на улицы Казани, чтобы поздравить женщин с их праздником.

Полицейские и сотрудники кинологической службы вручали цветы жительницам города, а автоинспекторы останавливали авто с женщинами-водителями, чтобы также поздравить их с праздником.

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

«Сотрудники УМВД России по Казани поздравляют всех женщин с восьмым марта! Желаем здоровья, семейного счастья и оставаться всегда красивыми и любимыми. С праздником дорогие дамы», – говорится в поздравлении ведомства.