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Новости Татарстана и Казани
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Полицейские ликвидировали подпольное казино на Бигичева в Казани
В столице Татарстана полицейские накрыли очередное подпольное казино, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани, в подвале одноэтажного дома на Бигичева организовали проведение подпольных игр.
Из помещения правоохранители изъяли 21 компьтер и черновые записи злоумышленников.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности игрового салона.
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