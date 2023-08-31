news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 31 августа 2023 13:00

Полицейские ликвидировали подпольное казино на Бигичева в Казани

Скопировать ссылку

В столице Татарстана полицейские накрыли очередное подпольное казино, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани, в подвале одноэтажного дома на Бигичева организовали проведение подпольных игр.

Из помещения правоохранители изъяли 21 компьтер и черновые записи злоумышленников.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности игрового салона.

#подпольное казино
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное