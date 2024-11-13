Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Казани

Полицейские задержали двоих мужчин, организовавших в Казани наркоплантацию и нарколабораторию. Об этом сообщает интернет-портал «МВД Медиа». Злоумышленниками оказались 31-летний и 35-летний мужчины, проживающие в Казани.

При обыске арендованного младшим сообщником частного дома полицейские обнаружили плантацию с кустами конопли, общий вес которых превысил 5,3 кг. Также из помещения было изъято свыше 3,6 кг мефедрона и порядка 480 г марихуаны.

В гараже, принадлежащем 35-летнему казанцу, стражи правопорядка нашли лабораторное оборудование, а также прекурсоры, предназначенные для синтеза наркотика.

По предварительным данным, задержанные нелегально производили «синтетику» и «дурман-траву», а затем сбывали криминальный товар через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.