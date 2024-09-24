Полицейские казанского метрополитена стали донорами крови

В Казани сотрудники отдела полиции на метрополитене приняли участие в корпоративной донорской акции, прошедшей в казанском плазмоцентре «Росплазма». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ежегодная донорская акция для этого коллектива превратилась в приятную традицию. Как отметила инспектор казанского отделения полиции на метрополитене Гульназ Галлямова, донорство спасает жизни других людей.

«Мы с коллегами ежедневно находимся на службе и помогаем гражданам. Сегодня собрались и решили помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Всегда важно помнить, что главное предназначение сотрудника полиции – оказание помощи всем, кто в ней нуждается. Надеемся, наша плазма принесет людям пользу, а кому-то, возможно, спасет жизнь», – поделилась она.

В ответ сотрудники казанского плазмоцентра выразили благодарность полицейским за их чуткость, готовность помогать другим и активное участие в развитии корпоративного донорства в Татарстане.