Полицейские Казани задержали закладчика с килограммом синтетики

В Казани полицейские задержали мужчину с килограммом наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД города.

Фото: Пресс-служба УМВД Казани

Как выяснилось, правоохранителям поступила информация о том, что 40-летний мужчина занимается распространением наркотиков бесконтактным способом. В результате оперативники задержали мужчину на улице Краснококшайская. Осмотрев его автомобиль, правоохранители обнаружили металлическую коробку, в которой находились пакетики с порошкообразным веществом белого цвета общей массой 5,17 грамм. Результаты показали, что в них находились синтетические наркотики «PVP» и «метилэфедрон».

Фото: Пресс-служба УМВД Казани

При проведении дальнейшей работы оперативники установили место закладки с наркотическими средствами. Всего из незаконного оборота полицейскими было изъято около одного килограмма наркотиков, среди которых: «мефедрон»-123,03гр., «РVP»-744,37гр., марихуана-0.10гр., «МДМА»-6,46гр., «эфедрон»-55,95 гр.

Фото: Пресс-служба УМВД Казани

Свою вину казанец признал. Как выяснилось, 40-летний мужчина ранее судим за кражи и наркопреступления.

В результате возбуждены уголовные дела, а мужчина на время расследования заключен под стражу.