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Полицейские Казани задержали закладчицу с 28 свертками синтетики
В Казани полицейские задержали девушку-наркокурьера. При себе у нее оказалось порядка 50 грамм синтетических наркотиков, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
Оперативники установили, что 32-летняя местная жительница занимается незаконным распространением закладок. Ее задержали в частном секторе Приволжского района Казани.
В присутствии понятых, из сумки женщины изъяли 25 свертков обмотанных в липкую ленту темного цвета и 3 свертка из наружного кармана одежды. Согласно данным экспертизы, в них был наркотик «эфедрон» общей массой 50 грамм.
Кроме того, недалеко от места женщина успела оборудовать тайник с наркотиками. Сверток массой 1,89 грамм был изъят и направлен на исследование. Установлено, что в нем также содержался «эфедрон».
В результате возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы, в настоящее время ее заключили под стражу.
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