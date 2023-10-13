Полицейские Казани задержали закладчицу с 28 свертками синтетики

В Казани полицейские задержали девушку-наркокурьера. При себе у нее оказалось порядка 50 грамм синтетических наркотиков, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Фото: Пресс-служба МВД России по РТ

Оперативники установили, что 32-летняя местная жительница занимается незаконным распространением закладок. Ее задержали в частном секторе Приволжского района Казани.

В присутствии понятых, из сумки женщины изъяли 25 свертков обмотанных в липкую ленту темного цвета и 3 свертка из наружного кармана одежды. Согласно данным экспертизы, в них был наркотик «эфедрон» общей массой 50 грамм.

Кроме того, недалеко от места женщина успела оборудовать тайник с наркотиками. Сверток массой 1,89 грамм был изъят и направлен на исследование. Установлено, что в нем также содержался «эфедрон».

В результате возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы, в настоящее время ее заключили под стражу.