Полицейские Казани задержали в Юдино восемь человек, которые были «курьерами» мошенников

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества в Казани, когда местным жителям сообщают, что их родственники попали в аварию, после чего требуют деньги за освобождение их близкого. Эти деньги забирают у потерпевших так называемые «курьеры» – нанимаемые мошенниками люди, которые потом передают за вознаграждение деньги аферистам. Подобную «работу» они находят в популярном мессенджере.

«Когда им в мессенджере предлагают эту работу, им говорят, что это якобы абсолютно безопасно. Это не так, их арестовывают, они попадают под стражу», – уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Сейчас сотрудники полиции в Казани задержали уже несколько групп молодых людей – «курьеров», которые подозреваются в соучастии в мошеннических действиях.

Так, 1 ноября в Юдино задержали группу из восьми молодых людей от 19 до 23 лет, подрабатывавших «курьерами». Оперативники задержали их во время передачи денег. Стражи порядка установили, что один из мужчин взаимодействовал с мошенниками, остальные – под его контролем собирали деньги у обманутых казанцев.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой». Максимально возможное наказание по этой статье – лишение свободы до 10 лет. Некоторых из задержанных заключили под стражу.