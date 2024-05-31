Полицейские Казани задержали подозреваемого в краже более 200 тысяч из автомобилей

По подозрению в кражах из автомобилей в Казани задержали уроженца Пестречинского района. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

В начале апреля в полицию обратились сразу два автовладельца с сообщением о кражах. Один из потерпевших рассказал, что ночью неизвестный похитил с его автомобиля «Лада» 15-й модели автозапчасти, генератор и специальное оборудование. Сумма причиненного ущерба составила 90 тысяч рублей.

Второй потерпевший рассказал, что неизвестный разбил боковое стекло его автомобиля и забрал из салона барсетку, в которой находилось порядка 160 тысяч рублей.

Злоумышленника удалось задержать. Им казался 30-летний, ранее неоднократно судимый уроженец Пестречинского района. Свою вину он признал полностью.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

В ведомстве призывают не оставлять на видном месте в салоне автомобиля барсетки, сумки, сотовые телефоны, планшеты, документы и прочие ценности, даже если машину приходится оставить на короткое время. Покидая машину, по возможности, всю съемную технику следует забирать с собой