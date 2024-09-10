Полицейские Казани задержали мужчину, угрожавшего ножом в салоне сотовой связи

Полицейские задержали в Казани 33-летнего мужчину, который достал нож в салоне сотовой связи. Об этом сообщает УМВД Казани.

Инцидент произошел в одном из салонов сотовой связи на улице Максимова. Увидев, что один из посетителей достал нож, сотрудники салона сразу вызвали полицейских. 33-летний мужчина был задержан, а нож изъят.

В отношении казанца составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство». Полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.