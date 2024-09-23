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Новости Татарстана и Казани
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Полицейские Казани задержали мужчину, угнавшего легковушку на Восстания
Полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля «Lada Xray» в Казани.
Как сообщили в пресс-службе УМВД Казани, в полицию обратился 56-летний мужчина и рассказал, что припарковал вечером автомобиль на улице Восстания, а утром на месте не обнаружил.
Злоумышленника задержали на улице Беломорская. Им оказался 30-летний казанец. Свою вину он признал полностью. В настоящее время возбуждено уголовное дело, казанцу грозит до пяти лет лишения свободы.
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