Полицейские Казани задержали мужчину, угнавшего легковушку на Восстания

Полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля «Lada Xray» в Казани.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Казани, в полицию обратился 56-летний мужчина и рассказал, что припарковал вечером автомобиль на улице Восстания, а утром на месте не обнаружил.

Злоумышленника задержали на улице Беломорская. Им оказался 30-летний казанец. Свою вину он признал полностью. В настоящее время возбуждено уголовное дело, казанцу грозит до пяти лет лишения свободы.